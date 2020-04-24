مسلسل 2 في الصندوق الحلقة 2: حلم الغناء يضع "زيكا" و"شوقة" في مأزق

تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل 2 في الصندوق المذاع على قناة MBC مصر، بفرح شيماء، حيث يبدأ زيكا الفنان أوس أوس في الغناء على المسرح إلا أن الحضور انهالوا عليه بالضرب بسبب صوته المزعج، في مشهد كوميدي.

واجتمع عمال النظافة عند "دوعكي" صلاح عبدالله كبير العمال ليقترحوا عليه تنظيم رابطة لمراعاة مصالحهم والأخير وعدهم بالتفكير في الأمر.

ومن ناحية أخرى، يصر "زيكا" أوس أوس على أن يصبح مطربًا ويصر "شوقة" حمدي الميرغني على أن يصبح ممثلًا وتحاول الراقصة "سونيا" رحاب الجمل البحث عن نبطشي جديد خاصةً بعد أن تخلى عنها النبطشي السابق عنها.

ويبدأ شقيقه التوأم "زيكا" أوس أوس في الترويج له كي يصبح مطربًا مشهورًا، وخلال أحداث الحلقة تظهر له "سونيا" التي يرتبط بها وتنشأ بينهما قصة حب قوية.

فيما ذهب حمدي الميرغني إلى أحد مكاتب "الكاستنج" للتقديم على أدوار التمثيل ومنحوه دورًا قصيرًا في أحد الأعمال.