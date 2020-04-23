الحكومة تخفف إجراءات الإغلاق في رمضان: نراهن على وعي المصريين

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخفيف إجراءات الإغلاق في شهر رمضان، تخفيفًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة المصرية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على أن الدولة تراهن على وعي المواطن المصري.

البداية، كانت من الإعلان عن تقليل عدد ساعات الحظر، ساعة واحدة، ليصبح من الساعة التاسعة مساءً بدلًا من الثامنة، حتى السادسة صباحًا، بداية من غد الجمعة، الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم.

وأعلن رئيس الوزراء، أن الأسبوع المقبل سيبدأ خلاله السماح بترخيص المركبات الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك عودة تدريجية لخدمات الشهر العقاري والمحاكم الأسبوع المقبل.

وأضاف: "الأسبوع المقبل سيشهد عودة تدريجية للشهر العقاري وجلسات المحاكم وتحديدًا إعلام الوراثة".

وقرر رئيس الوزراء، عودة تقديم بعض الخدمات وإعادة فتحها بصورة جزئية وتدريجية، بالتوافق مع وزيري الداخلية والعدل، مثل الشهر العقاري بخدمات محددة، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وسيجري إصدارها بالتفصيل في البيان الخاص بالحكومة.

وأضاف: "الخدمات دي مش هتعمل تزاحم على الشهر العقاري".

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في تخفيض العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكيانات التابعة لها بنفس المنوال لمدة أسبوعين، للتخفيف الضغط عن المرافق.

وأكد، أنه في الإمكان أن تعود السياحة الداخلية تدريجيًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرتبط بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية.

وأردف، أنه فيما يخص المحاكم، سيجرى السماح ببدء جلسات إعلان الوراثة، لأنّها تخدم بعض المواطنين الذين يحتاجون إليها بشدة، وذلك بشكل تدريجي.

ووافق رئيس مجلس الوزراء على السماح بخدمة التوصيل للمنازل، أو طلب الخدمة من المحل والخروج وعدم التواجد فيه.