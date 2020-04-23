7 قرارات هامة لمجلس الوزراء بشأن مواعيد الحظر في رمضان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، للإعلان عن أبرز قرارات التعامل خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب رئيس الحكومة المواطنين بالتأقلم على الحركة بإجراءات احترازية في كل الأماكن العامة والمغلقة.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أهم القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء، والتي من المقرر اتباعها خلال شهر رمضان:

ـ مواعيد حظر التجوال في رمضان، ستكون من تمام الساعة الـ9 مساءً حتى تمام الساعة الـ6 صباحًا، وذلك على مدار شهر رمضان الكريم.

ـ فتح المحال و المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت حتى الخامسة مساء، على مدار الشهر الكريم.

ـ إعلان توقيتات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والسنوات النهائية من المعاهد والكليات الجامعية"، في النصف الثاني من شهر رمضان.

ـ السماح بترخيص المركبات الجديدة، ابتدأ من الاسبوع المقبل.

ـ عودة تدريجية للشهر العقاري وجلسات المحاكم وتحديدًا إعلام الوراثة.

ـ الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين في أجهزة الدولة بنفس المنوال لمدة أسبوعين أخريين.

ـ السماح بخدمة التوصيل للمنازل، أو طلب الخدمة من المحل والخروج وعدم التواجد فيه، على مدار شهر رمضان.

وكانت اجتمعت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لتحديد موقف تمديد الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق أو اتخاذ إجراءات إضافية، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمكافحة انتشار "الفيروس" في المجتمع المصري.

ومن المقرر أنَّ ينتهي موعد الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، والتي تشمل تعليق الدراسة، وحركة الطيران، وتخفيض أعداد الموظفين، وغلق المحال والمنشآت، وفرض حظر على حركة المواطنين.