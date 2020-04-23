خبير بترولي: خام غرب تيكساس مؤثر على الاقتصاد الأمريكي وليس العالمي

قال الدكتور جمال القليوبي الخبير البترولي، إن انحفاض سعر خام غرب تيكساس الأمريكي إلى أقل من الصفر اليومين الماضيين بسبب حركة العرض والطلب، والتي شهدت ركودا كبيرا خلال الفترات السابقة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم كله وتوقف العديد من المصانع عن العمل خاصة بعد تحول العديد منها لإنتاج المستلزمات الطبيه الخاصة لمواجهة كورونا في أمريكا.

وأضاف في تصريحات خاصة للوطن، أن خام غرب تيكساس الأمريكي خاص بالاقتصاد الأمريكي وليس بالاقتصاد العالمي، حيث أنه يرتبط بالسوق لأمريكي والتجارة الداخلية فيه وليست الحركة العالمية، ومع ذلك فأن المعتاد في أسعار النفط أن سعر الخاك الأمريكي مرتبط بسعر خام برنت، حيث يكون الفارق بينهما ما يقرب إلى 2.5 دولار في البرميل ولكن هذا اختلف عندما هوت أسعار النفط الأمريكي لأقل من الصفر في حادث تاريخي له.