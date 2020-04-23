نائب: ارتفاع الإصابات بكورونا لـ20 حالة في كفر جعفر بالغربية

سجلت قرية كفر جعفر، التابعة لمركز بسيون، بمحافظة الغربية، والمعزولة صحيا، حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد لـ 20 حالة إيجابية.

وقال النائب سامح حبيب عضو مجلس النواب عن دائرة بسيون، إن القرية سجلت حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المصابة بكورونا لـ 20 حالة إيجابية، كما ظهرت من التحاليل سلبية 16 حالة اشتباه، وتحسنت حالة سيدة من أهالي القرية وتحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية وتم نقلها من مستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات إلى فندق العزل بالمدينة الجامعية بطنطا، تمهيدا لخروجها.

وأضاف النائب أنه تم توفير مواد غذائية من منظمات المجتمع المدني ومديرية التضامن بالغربية، وتسليمها إلى بيت المال بقرية كفر جعفر لتوزيعها على الأسر المعزولة صحيا والأكثر احتياجا.