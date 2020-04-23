ارتفاع الأسهم الأمريكية متأثرة بتراجع طلبات إعانة البطالة

استهلت أسواق الأسهم الأمريكية التعاملات على ارتفاع عند الافتتاح اليوم مع تراجع طلبات إعانة البطالة للأسبوع الثالث على التوالي، مثيرة الآمال في أن تكون سوق العمل قد تجاوزت أشد تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 67.27 نقطة بما يعادل 0.29% ليصل إلى 23543.09 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 11.11 نقطة أو 0.40% مسجلا 2810.42 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 33.46 نقطة أو 0.39% إلى 8528.84 نقطة.

وسجل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة رقما قياسيا بلغ 26 مليونا، خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم، إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بلغ 4.427 مليون شخص الأسبوع الماضي، انخفاضا من الرقم الذي تم تسجيله في الأسبوع الأسبق، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبذلك بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة رقما قياسيا قدره 26 مليونا خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وعلى الرغم من أن طلبات إعانة البطالة تظل مرتفعة جدا، فإن بيانات الأسبوع الماضي تمثل انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، مما يثير الآمال بأن الأسوأ ربما انتهى.