بريد الوطن.. إلى وباء كورونا: «مبارك شعبى مصر»

«مبارك شعبى مصر» شعبها ونظامها نسيج وطنى غير قابل للتمزق أو الاختراق، ببوتقة الانصهار بحرارة الصلاة والصوم والدعاء والتكاتف معاً. كونت سيمفونية المحبة غير المشروطة لتحقيق الخير، فهذا شعبى مصر، نجد الرئيس السيسى قائداً وراعى قوته بإيمانه بالله العلى القدير بالإنسانية والحكمة والتفكير الجيد، كان له بعد ورؤى ناجحة أصدر حزماً من القرارات البناءة نحو التفاؤل بالخير، مؤسسة يحسب شهيد الحرب الوبائية.

تحية وشكر للأزهر والكنيسة لالتزامهما بوقف الصلاة بدور العبادة حفاظاً على سلامة الشعب وتوعيتهم، مطالبين الجميع بالصلاة فى المنازل وبأى مكان فالله يريد قلوبنا «يا ابنى أعطنى قلبك ولتلاحظ عيناك طرقى»، فلنصلّ بخشوع وتواضع وعمق ليزيل الوباء. تحية وشكر خالص لقواتنا المسلحة والشرطة وللسيد رئيس مجلس الوزراء فى المهام الواقعة على عاتقهم من حفظ الأمن وتنفيذ حظر التجول بعد الساعات المحددة ومنع التجمعات وتعاونهم مع وزارة الصحة وتطهير المؤسسات والمنشآت محاربة الإرهاب والفاسدين، وتحية وشكر لدور الإعلام فى التوعية ونشر الوضع بشفافية وحيادية، ومحافظين ورؤساء مدن وقرى فى تنفيذ المتابعات الجادة والرصد وتذليل العقبات والتموين فى توفير السلع. شكراً لتعاون الهيئات الأهلية، فالجميع بيّن قدرة مصر لصد الحروب المتنوعة الخارجية والداخلية.. علينا تنفيذ تعليمات الدولة فهى تعمل لخيرنا ولا نسمع للشائعات الإرهابية المغرضة.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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