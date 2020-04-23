حسام حداد يعلن توقف الحياة اليوم في رمضان: "هنبعد عن كورونا ونتفرغ للعبادات

أعلن الإعلامي حسام حداد، أن برنامجه "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، عدم إذاعة البرنامج طوال أيام شهر رمضان.

وأضاف "حداد"، خلال تقديم حلقة اليوم: "مش هنكون موجودين معاكم أنا أو الزميلة الإعلامية لبنى عسل في شهر رمضان، هنتفرغ للعبادات والصيام، وهناخد نفسنا، وهنبعد عن كورونا، وهنرجع بشكل جديد بعد نهاية الشهر الكريم".

وتتضمن خريطة قناة الحياة، خلال شهر رمضان 5 أعمال درامية، هي "الفتوة" للنجم ياسر جلال، و"بـ 100 وش" الذى يشارك في بطولته نيللي كريم وآسر ياسين، و"خيانة عهد" للفنانة الكبيرة يسرا، و"عمر ودياب" الذى يقوم ببطولته النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، و"لما كنا صغيرين" الذى يشارك من بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي.