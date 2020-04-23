فيديو.. أحمد فهمي وأكرم حسني يغنيان "بالباقي لبان" في "رجالة البيت"

طرحت شركة "سينرجي" المنتجة لمسلسل "رجالة البيت" للفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، أغنية "بالباقي لبنا" وهي الأغنية الدعائية الأولى للمسلسل.

أغنية "بالباقي لبان" غناء أحمد فهمي وأكرم حسني، ومن كلمات أكرم حسني، وألحان بلال سرور، وموسيقى أحمد وحيد.

وشهد برومو المسلسل قد شهد محاكاة "فهمي" و"أكرم" لمشهد النهاية في فيلم "العار"، بطولة النجمين الراحلين نور الشريف ومحمود عبدالعزيز، في أحد مشاهد المسلسل بشكل كوميدي، وذلك عبر امتلاك بطلا المسلسل لمزرعة لبان.

يشارك في المسلسل إلى جانب أكرم حسني، أحمد فهمي وبيومي فؤاد، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.