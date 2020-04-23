الوزراء: قرار تقليل ساعات الحظر جاء بعد اجتماع ساعتين ونص

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن كل قرار يتخذه المجلس يخضع لدراسة متأنية.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن قرار تأجيل موعد الحظر من الساعة الثامنة للساعة التاسعة مساءًا جاء بعد اجتماع استمر لأكثر من ساعتين ونص، منهم دراسة الساعة الزائدة لمدة ساعة ونص "وده يدل إننا مبناخدش قرار محض الصدفة أو بطريقة ارتجالية".

وتابع: "كل وزير من اللي حضروا لجنة الأزمة أدلى بدلوه، وقال رأيه، وفي النهاية أخدنا الرأي الأرجح في التيسير على المواطنين دون الإضرار بالوضع الوبائي".