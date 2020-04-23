مصر تشارك في الاجتماع الافتراضي الأول للجنة الفرعية للنقل الأفريقي

عقد، اليوم، الاجتماع الافتراضي الأول للجنة الفرعية للنقل التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي على المستوى الوزاري، وذلك برئاسة الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة النقل والطاقة والسياحة للاتحاد الأفريقي.

وحضر الاجتماع نيابة عن وزير النقل المهندس كامل الوزير كل من رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وأيمن صالح مستشار وزير النقل.

وشارك في الاجتماع وزراء النقل بالكونغو الديمقراطية وليسوتو وتوجو والصومال وجنوب أفريقيا ونائب وزير النقل بليسوتو.

وناقش الاجتماع تأثير انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على أفريقيا وقطاعاتها الاقتصادية وبصفة خاصة قطاعات النقل البحري والجوي، والتحديات التي تواجه هذه القطاعات على مستوى الدول الأفريقية.

الوفد المصري: كفاءة وقدرة الموانئ المصرية على تقديم خدمات النقل البحري

وناقش الاجتماع كذلك، الإجراءات الطارئة المتخذة بالدول الأفريقية لمنع انتشار الوباء والحد من تأثيره على قطاع النقل، خاصة نقل البضائع، والتركيز على خدمات نقل المستلزمات الطبية والمواد الغذائية للدول الأكثر تضرراً.

وأوضح الوفد المصري، كفاءة وفاعلية الموانئ المصرية التي تعمل بصورة منتظمة على مدار اليوم منذ بداية الأزمة وذلك مع الالتزام التام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات المنصوص عليها طبقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية.

وأكد الجانب المصري كفاءة وقدرة الموانئ المصرية على تقديم خدمات النقل البحري، موضحاً أن جمهورية مصر العربية تدعم دائماً التعاون مع الدول الأفريقية في مجال النقل البحري والجوي.

وجرى خلال الاجتماع الوصول لإعلان مبدئي توافقي حول تعزيز التعاون المشترك لتقليل الآثار الاقتصادية على قطاعات النقل بالدول الأفريقية.

وأشاد الحضور بالموقف المصري واستعداد مصر المتواصل لدعم القارة الأفريقية في شتى المجالات خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا المستجد، وطلب الوزراء أعضاء المكتب نقل الموقف المصري المشرف لرئاسة الاتحاد الأفريقي.