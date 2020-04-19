وزير النقل يتفقد توسعة الطريق الدائري والتدابير الاحترازية:الجودة مهمة

تابع كامل الوزير وزير النقل، خلال جولته التفقدية اليوم، بالمشروع المتكامل للتطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والذي يبلغ طوله 106 كم وتكلفته 7.3 مليار جنيه، تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بقطاعات ومواقع العمل المختلفة.

وتفقد وزير النقل، الكشف الدوري على العمال والمهندسين في مختلف المواقع بالكاشف الحراري والالتزام بتوزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات و دورات المياه، وتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعى للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير كل المعدات وأدوات العمل المستخدمة وأماكن الإقامة بكل مشتملاتها بصفة دورية وكذلك تطهير وتعقيم أتوبيسات نقل الركاب

وزير النقل: تطوير الطريق الدائري يرفع خدمة الطريق ويستوعب أحجام المرور الكبيرة ويقلل زمن الرحلة

كما تابع وزير لنقل، معدلات تنفيذ كل قطاعات المشروع حيث تفقد وزير النقل أعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي وشاهد أعمال رفع الكمرات على كوبري توسعة النفق وكذلك أعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه المسافة 7 حارات بكل اتجاه.

كما تابع توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة وأعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق ثم تفقد باقي قطاعات المشروع.

ووجه الوزير بضرورة الانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد وأن تتم كافة الأعمال بهذا المشروع الحيوي الهام وفقا لقياسات الجودة العالية.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية الاستمرار في تنفيذ كل مشروعات وزارة النقل واستمرار عجلة الإنتاج، بالتزامن مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين، مشيدا بحرص الشركات المصرية الوطنية على تنفيذ المشروعات القومية.

وبخصوص أعمال تطوير الطريق الدائري، أشار وزير النقل إلى أنها تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات.

وأوضح أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع "الأوتوستراد - المنيب"، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات في كل اتجاه.

تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائرى، فأوضح الفريق الوزير أنه يتم تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، كما أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة.

آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات

وأضاف أنَّه تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين، مؤكدا ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وأن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.