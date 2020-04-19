وزير النقل يتابع تنفيذ مخطط التطوير الشامل لنادي السكة الحديد الرياضي

تفقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير عصر اليوم، نادي السكة الحديد الرياضي لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير النادي، حيث تفقد الوزير الأعمال الإنشائية بالمبنى الاجتماعي وكذلك أعمال تطوير سور النادي والذي يدخل ضمن المخطط الاستثماري الخاص بتطوير النادي، حيث سيجرى إقامة محلات تجارية به للمساهمة في زيادة العوائد المادية لهيئة السكة الحديد.

كما أطلع وزير النقل على الخطة الشاملة للتطوير، والتي تشمل تطوير الملاعب والاستاد والصالات المختلفة، وكذلك مخطط زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالنادي لخدمة الأعضاء.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، اهتمام وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بتقديم رعاية اجتماعية ورياضية وصحية مميزة للعاملين في الهيئة ومترو الأنفاق، باعتبار أن العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ كافة أعمال التطوير والمخططات الاستثمارية للنادي لتطوير الخدمة المقدمة لأعضائه وبما يتناسب مع عراقة النادي الذي جرى إنشاؤه عام1903، لافتاُ إلى أن هذا النادي يجب أن يكون مصدرا لتخريج الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب.