تونس تخفف حظر التجوال مع قدوم شهر رمضان

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، تقليص ساعتين من حظر التجوال المفروض في البلاد لأجل كبح انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح "سعيد"، خلال كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان، أن الحظر سيصبح من الثامنة مساءًا إلى السادسة صباحًا، عوضًا عن السادسة مساءًا إلى السادسة صباحًا، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأوضح الرئيس التونسي، أنه سيكون هناك تخفيف من حظر التجوال والحجر الصحي العام طالما هناك انضباط من المواطنين، وكلما تقلصت أعداد الإصابات وتراجعت أرقام الوفيات وتحسن الوضع الوبائي.

"سعيد": مقاصد الشريعة الإسلامية تهدف إلى الحفاظ على الحياة والأنفس

وأضاف الرئيس التونسي، "مقاصد الشريعة الإسلامية تهدف إلى الحفاظ على الحياة وعلى الأنفس، ولذلك فإن الحفاظ على النفس وعلى الصحة أهم من تعليق تقليد أو توقف وقتي لعادة، ولا يجب الاستماع سوى إلى المختصين الصادقين".

وسجلت تونس 909 حالات إصابة بكورونا المستجد حتى الآن، فيما وصل عدد الوفيات من جراء الوباء إلى 38، وتعافى 190 مصابًا.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء التونسي، إلياس الفخفاخ إن بلاده، ستبدأ الانتقال من الحجر الصحي العام إلى الحجر الصحي الموجه بداية من 4 مايو المقبل.

ويعتبر الحجر الصحي الموجه حسب الفخفاخ تخفيفًا للحجر العام بشكل تدريجي وضمن قطاعات.

وترتبط معايير الانفتاح بالجهات الأقل تفشيًا لكورونا المستجد، إلى الأكثر تفشيًا، ويتم فتحها وفق هذا المعيار.