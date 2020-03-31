الرئيس التونسي يقرر تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم، تمديد الحجر الصحي في كامل البلاد لمدة أسبوعين، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان صدر عنها اليوم، أن هذا القرار يأتي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، مشيراً إلى أن الرئيس شدد على وجوب تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للفقراء والمحتاجين.

واستعرض الاجتماع الأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، كما نظر في الإجراءات التي اتخذت في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سُبل تلافي النقائص الملحوظة.