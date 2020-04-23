مطار مرسى علم يستقبل طائرة المصريين العالقين في الجزائر

استقبل مطار مرسي علم الدولي منذ قليل طائرة المصريين العالقيين في الجزائر وعلى متنها ١٦٢ راكب قادمة من مطار الجزائر وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية وهى رابع رحلات اليوم لعدد من الرحلات من المقرر وصولهم مساء اليوم الخميس طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .

وأشار دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى إخضاع جميع الركاب علي جميع الرحلات للحجر الصحي بعدد من الفنادق والقري السياحية بمرسي علم لمدة ١٤ يوما بالتنسيق مع أجهزة الدولة لافتا إلى تخصيص عدد من الأتوبيسات السياحية لنقلهم عبر مجموعات إلى فنادق الإقامة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. .

واشار أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.

لافتاً إلى اصطفاف الأتوبيسات متباعدة عن بعض خلال نقل الركاب من المطار عقب وصولهم منعا للتكدس و تقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الرحلات الاستثنائية إحداهما قادمة من البحرين وعلى متنها ١٤٢والأخرى من أمستردام وعلي متنها ١٢٤ وأخرى من كازبلانكا وعلى متنها ٩٨ راكب عبر خطوط مصر للطيران ضمن رحلات الجسر الجوى لاعادة المصريين العالقين من عدة دول عربية وأجنبية وهى أولى رحلات اليوم لعدد من الرحلات من المقرر وصولهم مساء اليوم الخميس طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران