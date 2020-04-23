  ألمانيا: عدد الوفيات جراء الإصابة بكورنا يتجاوز 5 الآف شخص

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا إلى 5094 شخصا، وذلك بعد تسجيل 215 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

عدد المتعافين من الوباء في البلاد بلغ 3800 شخص

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أنه جرى تسجيل 2352 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 3800 شخص.

جدير بالذكر، أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.