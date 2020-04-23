  أفغانستان تسجل 50 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقال وزير الصحة العامة فيروز الدين فيروز - حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية - إنه بعد تسجيل هذه الحالات الجديدة، يرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 1226 شخصًا.

وتم تسجيل الإصابات الجديدة في عدد من الولايات الأفغانية بينها "قندوز" و"لوجار" و"هيرات" و"تخار" و"كابول" و"نيمروز" و"كونار".

وكانت أفغانستان، أعلنت تسجيل 40 حالة وفاة جراء الإصابة بكورونا المستجد حتى الآن، وتعافي 166 شخصا آخرين.