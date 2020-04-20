  أفغانستان تعلن تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزير الصحة الأفغاني وحيد الله مايار، تسجيل 63 إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المسصتجد "كوفيد 19"خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات ليقترب من الف شخص.

31 من الحالات الجديدة تم تسجيلها في كابول

وأضاف مايار، أن 31 من الحالات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة "كابول"، موضحا أنه بعد إضافة الحالات الجديدة يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 993 منذ تفشي المرض في أفغانستان، مشيرا إلى تعافي 131 مريضا.

وقررت حكومة أفغانستان، في وقت سابق، تمديد العمل بحظر التجوال الساري في العاصمة "كابول"، مع استثناء موظفي 30 مؤسسة حكومية وغير حكومية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط".

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، طارق عريان قوله :"إن مجلس وزراء جمهورية أفغانستان قرر تمديد حظر التجوال في كابول".

وأضاف عريان: "أن وزارة الداخلية الأفغانية أصدرت تعليمات لسكان كابول بوقف التحركات غير الضرورية داخل العاصمة وإلا سيواجهون تحقيقات صارمة من جانب قوات الشرطة".