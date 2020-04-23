  اليابان: تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا على متن "كوستا أتلانتيكا"

أعلن مسؤولون في مدينة ناجازاكي الواقعة غرب اليابان، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" على متن سفينة سياحية ترسو قبالة سواحل المدينة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات على متنها إلى 48 شخصًا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم، أن العمل مازال مستمرًا لإجراء اختبارات لجميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 623 شخصًا والمتواجدين على متن السفينة "كوستا أتلانتيكا"، والتي ترفع العلم الإيطالي، وترسو قبالة سواحل مدينة ناجازاكي.

من جانبها، أشارت وسائل إعلامية، إلى أن المسؤولين في مدينة ناجازاكي يحققون في كيفية إصابة أفراد الطاقم بالوباء رغم عدم مغادرتهم للسفينة.

جدير بالذكر، أن وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.