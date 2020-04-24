أسعار الخضروات اليوم الجمعة 24-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق، اليوم، الجمعة الموافق 24 أبريل كالتالي:

الباذنجان

وصل سعر الباذنجان الرومي سعر الكيلو 5.5 جنيه.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 1.5 إلى 3 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 6 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأبيض 3 جنيهات، والبصل الأحمر 9 جنيهات للكيلوجرام.

القلقاس

سجل سعر كيلو جرام القلقاس بـ7 جنيهات.

الفلفل

تراوح سعر كيلوجرام الفلفل بين 10 إلى 12 جنيهًا.

الثوم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الثوم بين 4 إلى 12 جنيها.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 50 جنيهًا.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي من 20 إلى 30 جنيها.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة 3 إلى 5 جنيهات.

الطماطم

تراوح متوسط سعر كيلوجرام الطماطم بين 1.75 إلى 3 جنيهات.

الفاصوليا

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا بـ9 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 2.5 جنيه للكيلوجرام.