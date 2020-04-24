الوزراء: استعنا بخبراء قبل اتخاذ قرارات الحظر خلال شهر رمضان

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قرار تأخير حظر التجوال ساعة واحدة من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة التاسعة مساء كان مدروسا من متخصصين.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "أخذنا مناقشة كبيرة جدا، واستعنا بخبراء في الأوبئة وآرائهم، وهل هذه الساعة من الممكن أن تؤثر بالسلب على الناس أم لا".

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "وجدنا إنها مش هتأثر، عشان كدا قررنا إعادة العمل بـ6 خدمات فقط في الشهر العقاري وهي الأكثر إلحاحا، وكذلك منحنا لنوع واحد فقط من التصاريح لخدمات المرور، وكلها خطوات مدروسة وتتجه رويدا رويدا في اتجاه التخفيف".