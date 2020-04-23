الوزراء: كورونا مستمر لحين اكتشاف علاج.. ودول ستنهار إذا استمر الإغلاق

قال المستشار نادر سعد، المتحدث لرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه من الواضح أن فيروس كورونا المستجد مستمر فترة طويلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلاميان عمرو خليل وريهام إبراهيم على شاشة "cbc": "واضح إنه مكمل معانا، وعشان نقول إحنا قضينا عليه بشكل كامل لابد أن يكون له علاج يتوافق العالم عليه وتقره منظمة الصحة العالمية، وأكثر المتفائلين بيقول إن العلاج هيظهر بنهاية هذا العام، ولو الدول استمرت على حالة الحظر الكامل والإغلاق فيه دول هتنهار واحتياطياتها هتنتهي".

وتابع: "الولايات المتحدة بتشهد حاليا تظاهرات ضد الإغلاق، وبيطالبوا الرئيس دونالد ترامب وحكام الولايات بإعادة النظر في قرارات الحظر والإغلاق".