الإبراشي: الحكومة خفضت قيود الحظر.. وتراهن على وعي المواطن

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بيان الحكومة كان واضحًا وحازمًا، حيث خفضت ساعات الحظر وقيوده للجمع بين العجلة الاقتصادية مع الحفاظ على الضوابط الصحية، والرهان على وعي الناس.

وأضاف الإبراشي خلال برنامجه "التاسعة" المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي كان حازمًا وأكد على أهمية وعي المواطن.

وأوضح أن العالم سيتغير بعد أزمة كورونا، كما أن المجتمع المصري سيهتم أكثر بالثقافة الصحية، مع إدراك الأولويات في الطب والعلم.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرر حظر الحركة الجزئي بشهر رمضان من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي، اعتبارا من الجمعة 24 أبريل، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت، حتى الخامسة مساء، وذلك اعتبارا من الغد أيضا.