ياسر جلال: سر نجاح العمل الفني حب طاقمه لبعضهم البعض

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسله الجديد "الفتوة" قد ظهر فيه بشكل مختلف تماما عن أعماله التي قام بتقديمها من قبل، وجاء تناول المسلسل لزمن الفتوة بشكل مختلف عما عرف به.

وأضاف "جلال" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن العمل بالمجال الفني صعب وهو ما يسلتزم وجود كيمياء توافقية بين أعضاء العمل: "كنا بنقعد مع بعضينا أكثر مما بنقعد في بيوتنا، وأعتقد أن ده سر نجاح أي عمل فني".

وأكد أن تصوير المسلسلات خلال تلك الفترة التي تعاني من انتشار فيروس كورونا جاء كونه رافضا لمثل تلك الدعوات التي كانت تدعو لتوقف التصوير: "لماذا نحرم الشعب المصري الذي ارتبط رمضان لديه بالمسلسلات الذي يري نفسه فيها، وتخرج المواطنين من الجو الكئيب"، مشيرا إلى أن المسلسلات تعتبر سلعة يتم تصديرها للخارج وتدر دخلا مهما للدولة بخلاف كونها قوة ناعمة.