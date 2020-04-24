ياسر جلال عن "الفتوة": سفراء وأجانب شاهدوا مكان التصوير وانبهروا به

قال الفنان ياسر جلال، إنه وأثناء تصوير مسلسله الجديد "الفتوة" كان وبشكل دائم يتم تطهير موقع التصوير بالمطهرات بخلاف وجود طبيب يقوم بكشف دوري على كافة فريق العمل داخل موقع التصوير، وقياس درجات الحرارة.

وأضاف "جلال" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن وجود طبيب في موقع التصوير كان له عظيم الأثر والأهمية التي لم يتخيلها طاقم العمل بموقع التصوير: "وأحنا بنصور وقع أحد أفراد العمل على الأرض بشكل شديد، وفقد الوعي، وكلنا أعتقدنا انه فارق الحياة بس الإسعافات اللي قدمهاله الطبيب ساعدت على عودة وعيه مرة أخرى وإنقاذ حياته"، موضحا أنه ومن الضروري فيما بعد الاستعانة بطبيب بمواقع التصوير بشكل دائم ومستمر.

وأكد أن موقع التصوير قد زاره عدد كبير من السفراء والأجانب حتى يشاهدوا الديكور وعبروا عن إبهارهم الشديد به وذلك لأن المسلسل يتحدث عن حقبة زمنية مهمة في تاريخ مصر واوضح العمل كيف كان المجتمع المصري وعادته وتقاليده، مشيرا إلى أنه ومن خلال المسلسل يتم استرجاع شكل الحارة المصرية والعلاقات الإنسانية بين المواطنين بعضهم البعض والطقوس التي إنتهت مثل طقس أكل البنات العازبات لبواقي خبز العريس ليلة الصبحية ظنا منهم أن تلك الطقس يساعدهم على الزواج.