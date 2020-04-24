تطهير 4 شوارع بوسط الأقصر من تداعيات كورونا

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أعمال تطهير وتعقيم لعدد من الشوارع المتفرعة بمنطقتي التلفزيون والمدينة المنورة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة منعاً لزيادة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشرف على تنفيذ الأعمال بشوارع مدينة الأقصر، كل من المهندس أبو النجا عرابي مدير إدارة الأقصر، والكيميائي يحيى بحر مدير إدارة التطهير، والمهندس جمال خليل مسؤول الدعم الفني والتنفيذ الذاتي، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تمت الأعمال ليلاً حتى لا تعوق حركة المرور بشوارع ( الحجاز - المزدلفة - مكة المكرمة - التكوين المهني).