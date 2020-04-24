تعقيم مديرية الأمن و75 منزلا لمواجهة كورونا بالأقصر

أعلن الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التي تقدم خدمات للمواطنين.

وأوضح مدير الطب البيطري أن الحملات تضمنت تعقيم مقار مديرية الطب البيطري والتضامن الاجتماعي بالأقصر وميدان مبنى المحافظة وشارع المدينة المنورة و50 منزلا ووحدة سكنية بشارع المدينة المنورة والشوارع الجانبية وشارع المحطة وميدان أبو الحجاج و25 منزلا بنجع الطويل بمنطقة الكرنك، ومبنى مديرية أمن الأقصر.

وأشار إلى استمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة، والمناطق والشوارع التى تشهد تواجد أعداد كبيرة من المواطنين.