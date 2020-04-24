مرسى علم تستقبل رحلات طيران العالقين بالخارج وتسكينهم بفنادق الحجر

استقبل مطار مرسى علم الدولي مساء أمس، 4 رحلات طيران من عدة دول عربية وأجنبية، بالإضافة إلى رحلة طيران أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي لإجلاء المصريين العالقين بالخارج، وذلك طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

كان في استقبال الرحلات الاستثنائية مسؤولو مطار مرسى علم وأجهزة البحر الأحمر والدكتور فرق طبية برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وذلك عبر 5 رحلات لخطوط مصر للطيران إحداها قادمة من البحرين وعلى متنها 142 والأخرى من أمستردام وعلى متنها 124 وأخرى من كازبلانكا وعلى متنها 98 راكبا وأخرى من الجزائر وعلى متنها 162 راكبا والأخيرة قادمة من فرانكفورت وعلى متنها 128 راكبا ضمن رحلات الجسر الجوى لإعادة المصريين العالقين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، الانتهاء من توقيع الكشف الطبي على جميع الركاب وطاقم الطائرة فور نزولهم من سلم الطائرة وتطهير المتعلقات الشخصية وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أى اصابات بكورونا وخضوع جميع الركاب للحجر الصحي بفنادق مرسى علم السياحية لمدة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر تخصيص عدد من إلاتوبيسات المخصصة لنقل الركاب المصريين العائدين من الخارج إلى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي لافتاً إلى اصطفاف الأتوبيسات متباعدة عن بعض خلال نقل الركاب من المطار عقب وصولهم منعا للتكدس و تقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسى علم.

وأشار عاطف عثمان مدير احد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم أنه جرى استقبال المصريين العائدين من الخارج موضحاً أنه تم تعقيم ورش جميع الغرف وتعقيم النزلاء وحقائبهم لدى وصولهم مباشرة وتم تسكينهم في غرف مفردة ومزدوجة والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم في طول مدة 14 يوما المخصصة للحجر الصحي.

وأكد على إعداد نظام غذائي خاص تزامنا مع شهر رمضان الكريم مع مراعاة الإهتمام بالحلويات الشرقية والفاكهة، مؤكدا أن الوجبات تصل إلى النزلاء ووضعها على منضدة بالطرق أمام الغرف وذلك طبقا لإرشادات الفريق الطبي وعدم التعامل المباشر مع النزلاء وعدم السماح بالخروج من الغرفة طول مدة الحجر إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.