عاجل.. مطار مرسى علم يستقبل طائرة المصريين العالقين في ألمانيا

استقبل مطار مرسى علم الدولي منذ قليل طائرة المصريين العالقيين في ألمانيا وعلى متنها ١٢٨ راكب قادمة من مطار فوانمغوتت وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية وهى خامس الرحلات والمقرر وصولهم امس الخميس طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .

وأشار دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى للوطن إلى إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وجرى فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص 5من اتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين عبر طيارة فرانكفورت إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عبر عقب وصولهم منعا للتكدس و تقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء أمس الخميس ٤ رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج إحداهما قادمة من البحرين وعلى متنها ١٤٢والأخرى من أمستردام وعلي متنها ١٢٤ وأخرى من كازبلانكا وعلى متنها ٩٨ راكب عبر وأخرى من الجزائر وعلى متنها ١٦٢ راكب ضمن رحلات الجسر الجوى لاعادة المصريين العالقين من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران .