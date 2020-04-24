سعر اليورو اليوم الجمعة 24-4-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارا لما تقدمه من خدمات، سعر اليورو في عدد من البنوك المصرية وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة، كالتالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 16.94 جنيه للشراء، و17.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 16.95 جنيه للشراء، و17.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي نحو 16.99 جنيه للشراء، و17.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.02 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.02 جنيه للشراء، و17.19 جنيه للبيع.