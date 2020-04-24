خبير استراتيجي: الدولة تنفذ خطة تنمية جيدة بسيناء خلال السنوات الأخيرة

قال اللواء عادل العمدة، الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، إن بداية الملحمة لاسترداد سيناء بدأت عقب تحريرها في حرب 6 أكتوبر عام 1973، وعقب المعركة الدبلوماسية التى جرت في إطار معاهدة السلام إلى أن وصلنا إلى 25 أبريل عام 1982 برفع العلم المصري على العريش، لافتا إلى أن هذا الجزء من المعركة كان هام ولكن كان ينقصه الشق المتعلق بطابا والتي حُررت في عام 1989.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، والذي تقدمها الإعلامية خلود زهران، أنه بعد استعادة كامل الأراضي المصرية، جرت عملية التنمية والتي بدأت في عام 1994 في إطار خطة حتى عام 2017، موضحا أن هذه المرحلة أدارتها الحكومات السابقة ولكن غياب الإرادة السياسية لم يؤكد كل الأعمال المطلوبة فيها من خلال توطين 3 ملايين مواطن مصري وإقامة بعض المشروعات العملاقة والقومية في هذه الخطة، التى توقفت بعض الشيء، ولكن خلال الخمس السنوات الأخيرة، رصدت الدولة خطة جيدة لإجراء مشروعات تنموية بسيناء.

وأشار "العمدة" إلى أن ملامح هذه الخطة تتضمن إنشاء قناة السويس الجديدة في 8 يونيو 2014، ومحور قناة السويس وتعتبر هذه النقطة الأولى للخطة، ويجرى إنشاء مجموعة من المدن السكنية بسيناء، حيث جاري إنشاء حوالي 63 ألف وحدة سكنية نسبة تنفيذها 100%، وأجزاء أخرى نسبة التنفيذ بها 80%، كما يجرى إنشاء حوالي 40 تجمع بدوي وتزامن مع هذا أعمال تطهير سيناء من الإرهاب والذي بدأ في التوغل فيها بطريقة قوية.