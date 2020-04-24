شعراوي: 25 مليار جنيه تكلفة المشروعات القومية في سيناء

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن تنمية سيناء تعد محورا رئيسيا في برنامج الحكومة المصرية، في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء وتحسين البنية التحتية بها وتطويرها، وربطها بالدلتا، وجعلها امتدادا طبيعيا لوادي النيل، وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب، وجذب المستثمرين إلى أرض الفيروز.

وأضاف شعراوي، في تصريحات منه، أن جهود الدولة انطلقت من خلال الوزارات والهيئات المختلفة في معركة تنمية سيناء، ومن بينها وزارة التنمية المحلية، حيث تواصل الدولة تنمية وتعمير سيناء في ظل متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية، وتوفير التمويل والمتابعة اللازمة لمشروعات الخطة الاستثمارية التي تحدث على أرض محافظتي شمال وجنوب سيناء، والتعاون مع جهات الدولة المختلفة في تنفيذ المشروعات القومية التي تجرى حاليا.

وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومى المصري، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ليستفيد منها مواطنو سيناء، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع مع جهات الدولة الآخرى تنفيذ عدد من المشروعات القومية، خلال العامين الماضيين على أرض المحافظتين، بإجمالي استثمارات بلغت 7 مليارات جنيه بمحافظة شمال سيناء، و18 مليار جنيه بمحافظة جنوب سيناء، ومن بين تلك المشروعات في شمال سيناء إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا سكنيا متكاملا، ومدينة رفح الجديدة، ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش، وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش والمجمع الصناعي للرخام بالجفجافة في شمال سيناء.

ومن بين مشروعات جنوب سيناء، سيجرى إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين؛ لتشجيعهم على الاستثمار في سيناء، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية لـ600 قطعة أرض بمنطقة الروسيات.

وأضاف شعراوي أن مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوب سيناء للعام المالي الحالي 2019 - 2020 بلغت نحو 288 مليون جنيه مقسمة على الطرق حيث جرى اعتماد 83 مليون جنيه لرصف الطرق التي تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لسرعة تنقل المواطنين لمقار عملهم؛ ولتسهيل التبادل التجاري وخدمة وتحسين منظومة الطرق بين المدن والتجمعات المختلفة.

كما جرى اعتماد 15 مليون جنيه؛ لتنفيذ مشروع رصف المطار بمدينة سانت كاترين بطول 4.5 كيلو متر وجارٍ تنفيذ رصف نحو 31 طريقا داخليا بطول 36 كيلومترا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جرى اعتماد 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و31 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور، و60 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية.

وقال شعراوي إنه فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء، خلال العام المالي 2019/2020، بلغت 261 مليون جنيه حيث جرى تخصيص 63 مليون جنيه لمشروعات الطرق التي تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لتسهيل تنقل المواطنين، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص 57 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء وتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لمشروعات برامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتخصيص مبلغ 99 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية، و15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور.