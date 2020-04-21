التنمية المحلية: استرداد 190 ألف متر أملاك دولة خلال 24 ساعة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن جهود المحافظات مستمرة بكل قوة وحزم لإزالة كافة التعديات على أراض أملاك الدولة وإزالة المباني المخالفة، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يتابع تقارير دورية الجهود التي تنفذها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ومنع البناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء.

وأضاف شعراوي، أن كافة قطاعات الوزارة المعنية تتابع مع الأجهزة المحلية بالمحافظات على مدار اليوم، تلك الجهود للانتهاء من إزالة كافة المخالفات التي جرى رصدها والتصدي بحسم لأي محاولات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد شعراوي أنه جرى التنبيه علي رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات القروية والمحلية بالمرور في نطاق عملهم بصورة دورية، وعلى مدار اليوم لرصد أي مخالفات جديدة، خاصة في أيام الإجازات وإزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

وأشار الوزير إلي أن المحافظات واصلت جهودها في إزالة التعديات خلال الـ24 ساعة الماضية، ونجحت في استرداد 190 ألف متر مربع من أملاك الدولة بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة قادرة على فرض هيبتها بكل قوة واستعادة حقوقها كاملة على ملكيتها وأراضيها بمختلف محافظات الجمهورية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، موضحا أن المحافظات نجحت أيضا في إزالة مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بمساحة 69 قيراطا.