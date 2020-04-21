التنمية المحلية: استرداد أكثر من 3 ملايين متر من أراضي الدولة

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنّه جرى إزالة 396 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة خلال 48 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإزالات إلى 2578 إزالة، وما تم استرداده منذ تكليف رئيس الجمهورية حتى تاريخه أكثر من 3 ملايين متر مربع من أراضي الدولة.

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة TEN، أنّه جرى إزالة 185 حالة تعد على أراضي الدولة بالزراعة، ويصل إجمالي الإزالات خلال الـ12 يوما الماضية إلى 483 إزالة على مستوى المحافظات، ليبلغ إجمالي الأفدنة المستردة نحو 6 آلاف 880 فدانا، وإزالة 208 ألف متر مربع حتى أمس من مخالفات البناء المخالف أو العشوائي سواء كان بالتعلية أو البناء دون رخصة، وإزالة 1018 حالات بناء للتعديات على أملاك خاصة بإجمالي 6379 حالة إزالة، على مساحة 1539 فدانت.

وأكد قاسم أنّ الحملات مستمرة الأيام المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى إزالتها بالكامل، والمخالفون يتم إحالتهم للنيابة العسكرية، لافتا إلى أنّ الحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة من شأنها الحد من التعديات بشكل عام والزراعية.