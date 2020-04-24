"الأزهر العالمي للفتوى": الصدق من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام

قال فضيلة الشيخ محمد عبدالباسط عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، هو خلق الصدق، ويكفي أن الرسول كان يعرف بين قومه في مكة بالصادق الأمين، مشيرا إلى أن الرسول حثنا بالصدق.

وأضاف عبدالباسط، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن الصيام في شهر رمضان يعلمنا الصدق مع الله، موضحا أن الصدق يشمل الحياة كلها ولا يقتصر على فقط هو عدم الكذب فهو يشمل الصدق مع النفس ومع الله ومع العائلة والعمل والشارع وكل مكان.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن يتأتى الكذب مع الإيمان، لكن الصدق أعظم زينة يتزين بها المؤمن بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى: "لازم الإنسان في رمضان يكون صادقا مع ربه ومع نفسه ومع الناس من حوله".

وأوضح أنه لا يجوز أن يتعامل التجار مع المواطنين بطرق النصب أو الاحتيال أو الغش، وهناك ضوابط لهذا الأمر يجب مراعاتها، فيقول الله سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ"، مؤكدا أن شهر رمضان فرصة عظيمة لنبدأ صفحة جديدة مع الله ومع أنفسنا ومع الناس من حولنا.