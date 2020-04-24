عاجل.. بريطانيا تصل إلى مرحلة الذروة في تفشي كورونا

قال وزير الصحة البريطاني إن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة في تفشي فيروس كورونا، حسبما أفادت فضائية "extra news"، في نبأ عاجل.

كانت بريطانيا سجلت، أمس، 616 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وتوقع كبير الأطباء في بريطانيا البروفيسور كريس ويتي استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي لمحاربة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة المتحدة، حتى التوصل إلى لقاح أو علاج مؤثر.

وقال ويتي، في لقاء صحفي اليوم بمقر رئاسة الوزراء في 10 داوننج ستريت نقلته صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية: "من غير المتوقع أن يشهد العام المقبل وجود علاج لمرض فيروس كورونا أو (كوفيد-19) أو لقاح لهذا المرض".