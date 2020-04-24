ممرضة في آخر يوم لها بمستشفى العزل: أولادي وحشوني

تحدثت فاطمة عبدالرازق، الممرضة بمستشفى عزل 15 مايو، عن آخر يوم تقضيه بمستشفى العزل، بعد انتهاء مدة تكليفها بالعمل ضمن طاقم المستشفى قائلة: "دي مش أول فترة، ولكن دي الفترة الثانية ليا، أنا اتحجزت قبل كدة 15 يوما، هي فترة صعبة جدا عشان بعيدة عن أولادي الأربعة، كمان الماسكات واللبس التقيل اللي بنلبسه صعب جدا".

وأكدت بطلة الجيش الأبيض المصري، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، على تعاون زوجها وتفهمه لطبيعة عملها خلال هذه المرحلة، ولم يعترض على انضمامها لمستشفى العزل للمرة الثانية، "مبخلش عليا وقالي روحي دة واجبك ولازم تأديه بأكمل وجه، ولكن كأم كان صعب عليا أبعد عن أولادي، وكانت بنتي كل يوم بتكلمني وتقولي عاوزاكي يا ماما فكانت فترة صعبة جدا، وهو كان بيقوم بدور الأب والأم هناك في البيت".

وأشارت إلى أن تخصصها هو غسيل كلوي وكان من ضمن التخصصات المطلوبة في مستشفى العزل، حيث تم علاج 6 حالات مصابة بالغسيل الكلوي بالمستشفى، كما تتابع حالة المريض في الرعاية المركزة، مشيرة إلى أن الملابس المخصصة لأطباء مستشفيات العزل تعيق الحركة، نظرا لثقل وزنها.