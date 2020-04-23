بسبب المهرجانات.. إقالة مدير مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بطنطا

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، قرارا بإعفاء الدكتور متولي أحمد متولي أبو رية مدير مستشفى المنشاوي العام من منصبه، وإحالته إلى التحقيق، وذلك بناءًا علي الفيديوهات التي ظهر بها وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن القرار ايقاف "أبو رية" عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معه.

وكشفت مصادر طبية بمديرية الصحة بالغربية، عن أن الدكتور متولي أبو رية، كان يتولى أيضًا منصب مدير مستشفى المدينة الجامعية بطنطا، وتم إعفائه من منصبه بسبب عدم الأخذ بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومشاركته لعدد من العاملين في وصلة رقص على أغاني المهرجانات، وذلك احتفالًا بشفاء عدد من المصابين.

وأضافت المصادر، فضلت عدم ذكر اسمها، أن الاحتفال خلا من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تضمن وصلة رقص على أغاني المهرجات بدون ارتداء الكمامات والجوانتيات وإجراءات الوقاية، الى جانب الظهور بشكل غير لائق وتصرفات غير مقبولة من مدير مستشفى عزل.