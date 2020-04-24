موعد أذان المغرب أول أيام رمضان الجمعة 24-4-2020

تستعرض "الوطن" موعد أذان المغرب، اليوم الجمعة، في أول أيام رمضان الموافق 24 أبريل الجاري، استمرارًا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، حسب التوقيت المحلي بعدد من محافظات الجمهورية، وفق الهيئة المصرية للمساحة:

موعد أذان المغرب في القاهرة

يرفع أذان المغرب الساعة 6:28 مساء.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية

يرفع أذان المغرب الساعة 6:35 مساء.

موعد أذان المغرب في طنطا

يرفع أذان المغرب الساعة 6:30 مساء.

موعد أذان المغرب في الدقهلية

يرفع أذان المغرب الساعة 6:29 مساء.

موعد أذان المغرب في الشرقية

يرفع أذان المغرب الساعة 6:27 مساء.

موعد أذان المغرب في أسوان

يرفع أذان المغرب الساعة 6:14 مساء.

موعد أذان المغرب في الغردقة

يرفع أذان المغرب الساعة 6:14 مساء.