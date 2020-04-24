شباب "حلوان" يتحدون ضد كورونا.. تنظيف الشوارع وتوعية ووقاية

في مبادرة طيبة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، قام مجموعة من شباب مدينة حلوان بمنطقة عرب راشد، بتجميل وطلاء شارع "خالد" بالمنطقة.

فكرة المبادرة، بدأت منذ أربعة أشهر مضت، حينما قام اتحاد بنوك مصر، بعرض مقترح بعمل مسابقة بين شوارع الحي تتمثل في تجميل وطلاء الشوارع على أن يمدهم الاتحاد بأدوات الطلاء والدهان في إطار مبادرة "عيشة وهوية"، التي أطلقها اتحاد بنوك مصر بحلوان، من خلال تفعيل منظومة الجمع السكني وإدارة المخلفات في منطقتي كفر العلو وعرب راشد.

وأعلن الاتحاد أنه بعد الانتهاء والوصول إلى الشكل النهائي للشارع، يتم معاينة الأعمال ومنح درجات للفرق المشاركة حتى إعلان الفريق الفائز.

ويقول سليم محمد، 20 عاما، طالب في الفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة حلوان، وأحد أعضاء الفريق الفائز، إن فيروس كورونا المستجد منعهم من استكمال ما بدأوه ولكنهم قرروا عدم التوقف عن تنظيف الشوارع، والعمل على تعقيمه بشكل يومي، بعدما بذلوا جهدا كبيرا حتى وصوله إلى الشكل المرجو منه: "بلطنا الشارع ورسمنا على الأرض وعلى الحيطان، وعملنا نظام للنظافة سمح لينا دلوقتي إننا ننضف الشارع من غير تعب".

ويضيف: "وقت الشغل كل الناس كانوا بيساعدونا، منهم اللي كان بينزل عياله تشارك معانا في الرسم أو يلموا الورق، ومنهم اللي كان بينزل بنفسه علشان يشرح للأطفال أهمية النظافة، وضرورة الحفاظ على البيئة".

وخلال المسابقة التي أعلنها اتحاد بنوك مصر، تمكن الفريق المكون من أربع فتيات وأربعة فتيان، من الحصول على المركز الأول، وكان من المقرر استكمال باقي شوارع الحي حتى ظهر فيروس كورونا المستجد ومنعهم من استكمال حلمهم، ولكن قرروا تقليل عدد الفريق الذي كان يضم أبناء شوارع أخرى بنفس الحي، وذلك منعا للتجمع والاختلاط إلى جانب محاولة الحفاظ على ذويهم من خطر الإصابة بالفيروس، مع الاحتفاظ بأعضاء الفريق المنتمين لنفس الشارع: "دورنا زاد بعد كورونا، بنعقم الشارع كل يوم ونكنسه ونرشه مياه وديتول وكلور، وبننصح السكان إنهم ما ينزلوش غير للضرورة وفعلا نجحنا في ده، والناس مش بتنزل غير كل 4 أيام تشتري اللي يكفيها وخلاص، ومفيش زيارات لينا، مش مسموح لحد غريب يدخل الشارع، بنحافظ على نفسنا وعلى حبايبنا"،

ويتابع: "علقنا زينة رمضان ولما بنعقم بنهتم بإجراءات الوقاية وبنكون بعيد عن بعض وممنوع نستعين بحد من بره الشارع لأننا مش ضامنين يكون مصاب، فينقل لينا العدوى".