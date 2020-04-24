رئيس مدينة الشروق يعلن التصالح في 18 مخالفة بناء

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، الانتهاء من التصالح في 18 طلب تصالح في مخالفات بنائية مستوفاة لكل المستندات، بعد الانتهاء من إجراءات الدراسة والمعاينة من اللجنة الفنية المختصة، وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يسمح بأي مخالفة جديدة.

وقال الغيطي، إنه جرى الانتهاء من التصالح في 7 طلبات بالقطاع الغربي و11 طلبا بالقطاع الشرقي للمدينة، والتي تمثلت في زيادة المساحة البنائية لغرف الأسطح، بجانب تغيير نشاط الغرف الخدمية بالأسطح والبدرومات إلى وحدات سكنية قبل صدور القانون بقيمه تصالح بين 1000 و1200 جنيه للمتر.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه جار دراسة 730 طلب تصالح أخرى، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى استمرار قبول استلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها فى إطار القانون رقم 17 ولائحته التنفيذية، فيما يخص زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها.