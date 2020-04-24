غلق موانئ السويس والغردقة بسبب العاصفة الترابية

أغلقت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، موانئ بورتوفيق والزيتيات بمحافظة السويس، والغردقة بالبحر الأحمر، بسبب انعدام الرؤية الأفقية وشدة الرياح المصاحبة للعاصفة الترابية التي تتعرض لها البلاد اليوم الجمعة، كما أغلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مينائي السخنة والأدبية.

وقال مصدر مسؤول بمكتب الأرصاد الجوية في السويس، إن نشاط الرياح بدأ في الزيادة مع الثامنة صباحا، وبحلول العاشرة تراوحت سرعة الرياح بين 22 إألى 28 عقدة، جنوبية وانحصر مستوى الرؤية الأفقية بين 1600 و2000 متر بمدينة السويس، الأمر الذي يشكل خطورة على إبحار السفن والعائمات البحرية.

ورفعت هيئة الموانئ، درجة الاستعداد، تحسبا لأي أحداث طارئة، مع منع الوحدات البحرية الصغيرة من مغادرة الأرصفة، حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومع اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ.