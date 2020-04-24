طبيب روسي: أشعة الشمس لا تقتل أي فيروس اخترق جسم الإنسان

أكد الطبيب الروسي أناتولي ألتشتاين، أن أشعة الشمس لا تقتل أي فيروس اخترق جسم الإنسان، ولكنها خطيرة حقا على الفيروسات المنتشرة على الأسطح الخارجية المفتوحة.

وقال ألتشتاين، في تصريح صحفي اليوم، أوردته وكالة أنباء "نوفوستي"، "إن أشعة الشمس لن تقتل فيروسا واحدا داخل جسم الإنسان، وإن هذا ممكن في أي مكان مفتوح يتعرض لأشعة الشمس، حيث أن الفيروس حساس للإشعاع فوق البنفسجي".

وأضاف: "وفقا لعلم الفيروسات، تؤثر أشعة الشمس إيجابيا على مناعة الإنسان وتساعد على تقويتها عن طريق إمدادها بعدد من الفيتامينات، وعلى رأسها فيتامين (د)"، مشيرا إلى أنه عندما يكون الطقس مشمسا والهواء دافئا في الصيف، فإن مناعة الجسم يمكن أن تتحسن وتزيد من مقاومة الناس للأجسام الدخيلة.

وأوضح ألتشتاين أن هذا يساعد جزئيا في مكافحة الفيروسات، مؤكدا عدم وجود تأثير مباشر للشمس على الفيروس الموجود داخل الجسم.