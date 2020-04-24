محافظ الدقهلية يأمر بتخفيض أسعار الخضار والفاكهة بمنفذ تحيا مصر

طلب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من المسئولين على منفذ "تحيا مصر" بشارع قناة السويس بالمنصورة اليوم، تخفيض أسعار عدد من سلع الخضراوات والفاكهة خلال تفقده للمنفذ، حيث تم تخفيض الأسعار في الحال.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ على عدد من المناطق بالمنصورة يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، والسيد دايرة، وكيل وزارة التموين، وتابعوا مدى التزام التجار والبائعين بالأسعار المخفضة بعدد من منافذ بيع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة، وكذلك أعمال توريد القمح، وأعمال تطهير الشوارع.

وقال محافظ الدقهلية، إنه بالتنسيق مع وزارة التموين، تم إقامة 28 سلسلة تجارية بالمحافظة تضم داخلها معارض "أهلا رمضان"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأن كافة السلع الغذائية متوفرة بمنافذ ومحلات البيع بأسعار الجملة.

ووجه محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين، بزيادة حصة الدقيق المنصرفة لمخبز بلدي بمنطقة كفر البدماص بمدينة المنصورة، حيث تلاحظ وجود تزاحم من المواطنين ووجه المحافظ بتيسير مطالبهم وتوفير أماكن مظللة لانتظارهم، وبتأكيد توافر واتخاذ الإجراءات الاحترازية سواء بالنسبة للعاملين في المخابز أو للمواطنين المترددين عليها باتباع الإرشادات والحفاظ على المسافات حرصا على سلامة الجميع.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الدقهلية، على استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية بجميع المراكز والمدن والأحياء لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة وحياة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الحملات مستمرة داخل مدينة المنصورة وجميع مراكز ومدن المحافظة إلى جانب حملات النظافة اليومية للارتقاء بمظهرها وتحسين البيئة العامة وتحقيقا لرضا المواطنين بنطاق المحافظة، مؤكدا على ان الجهاز التنفيذي يعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مطالب مواطني الدقهلية.