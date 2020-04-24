عودة أول فريق طبي عمل بمستشفى إسنا لممارسة مهامه مجددافي مواجهة كورونا

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، جنوب الأقصر، اليوم، وصول أعضاء الفريق الطبي الجديد بقيادة الدكتور شريف شعبان، ليبدأ مهام عمله من جديد داخل المستشفى، وسط حالة من الترحيب لما حققه الفريق من نجاحات مع بداية عملهم كأول فريق عمل، تولى المسئولية داخل مستشفى العزل.

وقال الدكتور شريف شعبان، رئيس الفريق الطبي، إن أعضاء فريقه الطبي تولى مهام عملهم مجددًا داخل مستشفى عزل إسنا، موضحا أن هذا الفريق كان أول فريق تعامل مع المرضى بكورونا، لافتًا إلى أنهم سيبدأون عملهم بدراسة التقارير الطبية الخاصة بالمرضى المتواجدين بالمستشفى واستمرار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لمساعدتهم على التعافي والعودة لمنازلهم من جديد.

من جانبه، أوضح وليد الضوى، مدير العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصي، أن إدارة المستشفى بقيادة الدكتورة إلهام محمود ستقوم بتنظيم احتفالية مصغرة للترحيب بعودة الدكتور شريف شعبان وفريقه الطبي، وتقديم الشكر على مجهوداتهم في مساعدة المرضى على التعافى، حيث إن الفريق الطبي الأول ساهم بمفرده في شفاء 49 حالة من فيروس كورونا.