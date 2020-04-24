"رمضان بخيره".. كرتونة رمضان من أهالي شبرازنجي للعمالة اليومية: واجبنا

عشرات من أسر العمالة اليومية المتضررة من أزمة فيروس كورونا الجديد، في قرية شبرازنجي التابعة لمحافظة المنوفية، لم يعد أهلها قادرون على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم اليومية، بعد أن أغلقوا أبواب محالهم التجارية وتوقفت أنشطتهم جراء الأزمة الحالية، لم يكن من أهل قريتهم إلا أن خصصوا تبرعهم هذا العام لمساندتهم في محنتهم، أعدوا كراتين من المواد الغذائية المتنوعة وخصصوها لهم قبل حلول شهر رمضان الكريم.

في مبادرة إنسانية من أهالي قرية شبرازنجي بالمنوفية، تبرع الأهالي بمبالغ نقدية لشراء عدد كبير من كراتين رمضان لتوزيعها على أسر العمالة اليومية بالقرية المتضررين من وقف أشغالهم على خلفية أزمة فيروس كورونا، وبحسب قول أشرف طاهر، صاحب فكرة المبادرة لـ"الوطن" الفكرة بدأت بجمع بيانات أهل القرية من العمالة اليومية لتسجيلها على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة للحصول على المساعدة التي خصصتها الدولة لهم بقيمة 500 جنيه، "اكتشفنا مئات الأشخاص المتضريين من غير شغل ومعاهم أطفال".

الفكرة بدأت من قاعدة البيانات أثناء تسجيلها بالقوى العاملة

من قاعدة البيانات المتاحة لديهم عن أهل قريتهم، كانت انطلاقة أهل شبرازنجي، لمساعدة جيرانهم: "جهزنا كراتين رمضان بمواد غذائية متنوعة ووزعنا حوالي 200 شنطة قبل رمضان وهنوزع تاني مع بداية الشهر عشان نكفي كل الأسر وأفرادها"، حسب تعبير المشرف على تنفيذ المبادرة.

تنوعت محتويات كرتونة رمضان الموزعة على أسر شبرازنجي، بكافة السلع الغذائية التي يحتاجها البيت في شهر رمضان: "عملنا ده لأنه واجب علينا نقف جنب أهلنا في أزمتهم وده حقهم علينا".