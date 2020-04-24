بـ100 ألف كرتونة غذائية.. حزب الحرية يدعم الأسر البسيطة في رمضان

دشن حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، مبادرة 100 ألف كرتونة غذائية بهدف توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان في كل المحافظات.

وقال حسب الله، إن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور الاجتماعي للحزب لمساندة ودعم جهود الدولة المصرية في دعم الأسر الأكثر احتياجا لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وأكد أنه في إطار مبدأ التكافل المجتمعي بين جميع المصريين، فإن الأسر الأكثر احتياجا لها حقوق لدى جميع القادرين لمساندتهم وتقديم جميع أنواع الدعم لهم.

وأشار حسب الله إلى أن الشعب المصري ضرب أروع الصور في تقديم المساندة والدعم لبعضهم البعض خلال هذه الأزمة والجميع على قلب رجل واحد حتى عبور بر الأمان.