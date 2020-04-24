مواعيد أذان الفجر اليوم السبت 25-4-2020 في محافظات مصر

تستعرض "الوطن" اليوم السبت 25 أبريل، مواعيد أذان الفجر في أول يوم رمضان في بعض المدن والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل مدينة، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:

موعد أذان الفجر في القاهرة

يرفع أذان الفجر الساعة 3:44 صباحا بتوقيت القاهرة.

موعد أذان الفجر في الأسكندرية

يرفع أذان الفجر الساعة 3:46 صباحا بتوقيت الإسكندرية.

موعد أذان الفجر في طنطا

يرفع أذان الفجر الساعة 3:43 صباحا بتوقيت طنطا.

موعد أذان الفجر في المنصورة

يرفع أذان الفجر الساعة 3:41 صباحا بتوقيت المنصورة.

موعد أذان الفجر في الزقازيق

يرفع أذان الفجر الساعة 3:42 صباحا بتوقيت الزقازيق.

موعد أذان الفجر في أسيوط

يرفع أذان الفجر الساعة 3:51 صباحا بتوقيت أسيوط.

موعد أذان الفجر في أسوان

يرفع أذان الفجر الساعة 3:51 صباحا بتوقيت أسوان.

موعد أذان الفجر في مطروح

يرفع أذان الفجر الساعة 3:57 صباحا بتوقيت مطروح.

موعد أذان الفجر في الغردقة

يرفع أذان الفجر الساعة 3:41 صباحا بتوقيت الغردقة.

موعد أذان الفجر في شرم الشيخ

يرفع أذان الفجر الساعة 3:37 صباحا بتوقيت شرم الشيخ.

موعد أذان الفجر في حلايب

يرفع أذان الفجر الساعة 3:40 صباحا بتوقيت حلايب.

موعد أذان الفجر في واحة سيوة

يرفع أذان الفجر الساعة 4:09 صباحا بتوقيت واحة سيوة.