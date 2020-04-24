"نقدر نحميها" تطلق حملة لإغاثة المواطنين تحت عزل كورونا بالقناطر

دشنت جمعية الشباب لتنمية المجتمع المحلي بالقناطر الخيرية، صباح اليوم، مبادرة "نقدر نحميها" بالتعاون مع إدارة التضامن بالمدينة والهيئة القبطية الإنجيلية، لتوفير احتياجات المنازل والمواطنين الخاضعين للحجر الصحي بالمدينة والمركز.

شهدت المبادرة توفير مساعدات إغاثة عبارة عن حقائب أدوات نظافة ومساعدات غذائية للأسر المخالطة لحالات الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، والمعزولين بمنازلهم من سكان مدينة القناطر الخيرية وقطاع الوحدة المحلية بشلقان، وذلك في إطار مبادرة "نقدر نحميها"، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

تم تشكيل لجنة من الإدارة العليا لجمعية الشباب للتنمية وإدارة الطب الوقائي بالقناطر الخيرية وإدارة التضامن الاجتماعي بالقناطر الخيرية، وإيصال المساعدات من خلال أعضاء اللجنة وتحت إشراف إدارة الطب الوقائي بالقناطر، بمشاركة دكتور سيد محمدي من إدارة الطب الوقائي، وأحمد عبدالعليم من إدارة التضامن الاجتماعي، وعمرو محي الدين وعاطف محمد محمود عن إدارة جمعية الشباب للتنمية.